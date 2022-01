Premier League: Stehplatz-Revolution in England - „Ein großer Sieg für die englischen Fans“

In der Premier League sind seit 25 Jahren erstmals wieder Stehplätze zugelassen. Der englische Fankultur-Experte Hendrik Buchheister ordnet die Revolution in der Premier League bei SPORT1 ein.

In einem Pilotprojekt soll in insgesamt fünf Stadien in der Premier League bis zum Saisonende die sichere Zulassung von Zuschauern in Stehplatzbereichen getestet werden.