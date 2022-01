CS:GO: Das G2 von Morgen? m0NESY kommt!

Das Social-Media-Team musste sich zuletzt durch die eigenen Benachrichtigungen kämpfen, so omnipräsent waren die Follower mit ihrem Wunsch nach dem 16-Jährigen Supertalent.

Mit dem russischen AWPler sichert sich G2 Esports vor allem für die Zukunft ab. Bereits seit 2019 ist Ilya „m0NESY“ Osipov in CS:GO aktiv und hat die letzten beiden Jahre bei NAVI Junior verbracht.

G2 plant voraus - Counter-Strike: Global Offensive

Das Nachwuchsroster des aktuell mit Abstand besten Teams der Welt ist auf dem Papier eine illustre Adresse, konnte in den jüngsten Turnieren aber nur bedingt überzeugen. Im November verloren m0NESY und Co. im Finale der WePlay Academy League Season 2 mit 0:2 gegen MOUZ NXT. Die dritte Season steht unmittelbar bevor, weshalb das ukrainisch-russische Line-up sich nun neu sortieren muss.

Für G2 Esports stellt der Transfer eine Investition in die Zukunft dar. Das bestehende Roster ist eingespielt und stand in den letzten Turnieren gleich dreimal im Finale, verlor jedes einzelne davon jedoch klar und deutlich gegen NAVI. Ilya „m0NESY“ Osipov dürfte dennoch auf Einsätze hoffen, gerade in A-Tier-Events oder Showmatches rotieren auch andere Organisationen gerne durch.