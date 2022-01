Eishockey: Landesverband stellt DEB ein Ultimatum und droht mit staatlichen Gerichten

„Dies dient ausschließlich der unlauteren Diskreditierung einzelner Personen“, teilte das DEB-Präsidium auf SID-Anfrage mit. Die Vorgehensweise zeige „deutlich, dass an einer Bearbeitung durch den Kontrollausschuss nicht gelegen ist, sondern hier Druck in eine bestimmte Richtung ausgeübt werden soll.“

"Sollte der Kontrollausschuss bis zum 11. Januar 2022 nicht zu erkennen geben, dass er die zuständigen staatlichen Stellen eingeschaltet hat und mit diesen zusammenarbeitet, werden wir konsequent ergänzende Verfahren über die staatlichen Instanzen einleiten", heißt es in einem Schreiben von Hendrik Ansink, dem 1. Vorsitzenden im Eishockeyverband Hessen e.V, an die Landesverbände und den DEB.

Der DEB spricht von einem "konstruierten Vorwurf" und verweist auf ein Gutachten, das bei der Anwaltskanzlei Verte in Köln in Auftrag gegeben wurde. "Das Ergebnis soll in den nächsten Wochen vorliegen", schrieb DEB-Präsident Franz Reindl in seinem Neujahrsgruß an Verbandsmitglieder.