Dota-Anime Dragon's Blood - Zweite Staffel verspätet sich

Dota: Dragon‘s Blood wurde im März 2021 auf Netflix veröffentlicht und folgt der Geschichte des Dragon Knights Davion, der in einer fantastischen Welt voller Magie gegen allerlei Ungeheuer und vor allem Drachen kämpft. Die zweite Staffel führt die Geschichte fort und hätte ursprünglich bereits zu Beginn des neuen Jahres auf Netflix erscheinen sollen, wird aber nun aller Voraussicht nach erst am 18. Januar auf der Streamingplattform veröffentlicht.

Arcane und Dragon‘s Blood – Das Jahr der MOBA-Animes

2021 war nicht nur das Jahr, in dem Dota mit einem eigenen Anime um die Ecke bog, auch League of Legends eroberte mit einer Animationsserie die Welt im Sturm. Während jedoch Dragon‘s Blood eher in die Richtung der ebenfalls auf Netflix erschienenen Castlevania-Reihe ging, wurde Arcane in mühevoller Kleinstarbeit über einen Zeitraum von sechs Jahren entwickelt und produziert.