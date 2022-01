Thorsten Fink wird Trainer in Lettland beim FC Riga

Trainer Thorsten Fink hat einen neuen Job gefunden. Der Chempions-League-Sieger von 2001 heuert in Lettland beim Hauptstadtklub Riga FC an. Das gab der Verein auf Twitter bekannt:

Riga FC erst 2014 gegründet

Riga FC ist ein Zusammenschluss der Vereine FC Caramba Riga und Dinamo Riga. Der Klub wurde 2014 ins Leben gerufen. Nach dem direkten Aufstieg in die zweite Liga wurde der Verein von 2018 bis 2020 dreimal in Folge lettischer Meister und holte zudem 2018 den lettischen Pokal.

International scheiterte Riga in den letzten Jahren immer wieder in den Qualifikationsrunden für die Champions und Europa League. Nach einem enttäuschenden vierten Platz in der letzten Saison will der Verein mit Thorsten Fink, nun wieder oben angreifen.