Strenge COVID-Richtlinien: Peking schließt die olympische Blase

Keine Verbindung mehr zur Außenwelt: Peking hat am Dienstag seine olympische Blase für die anstehenden Winterspiele (4. bis 20. Februar) geschlossen. Ab sofort dürfen Tausende von Staff-Mitgliedern wie beispielsweise Volunteers, Reinigungskräfte, Köche und Fahrer diesen geschlossenen Zirkel nicht mehr verlassen.

In den kommenden Wochen werden unter anderem rund 3000 Athleten sowie zusätzlich Trainer, Betreuer und Medienvertreter in Peking erwartet. Sie bleiben in der Bubble vom Tag ihrer Ankunft, bis sie das Land wieder verlassen.