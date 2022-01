Rodeln: Eitberger fehlt im Olympia-Team - Loch und Geisenberger dabei

Mit Natalie Geisenberger, aber ohne Dajana Eitberger: Im engen Rennen der deutschen Rodlerinnen um die Peking-Startplätze bleibt eine prominente Anwärterin wohl auf der Strecke. Die Olympia-Zweite Eitberger steht nicht im vorläufigen Aufgebot für die Winterspiele 2022 in China, das gab der deutsche Schlittenverband BSD genau einen Monat vor dem Start des Großereignisses (4. bis 20. Februar) bekannt.

Olympiasiegerin Geisenberger sowie Weltmeisterin Julia Taubitz und Anna Berreiter bilden vorerst die Frauen-Mannschaft. Die endgültige Nominierung erfolgt am 11. Januar. Bei den Männern sind Rekordweltmeister Felix Loch, Weltcup-Spitzenreiter Johannes Ludwig und Max Langenhan dabei. Die Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken und die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt sollen im Doppelsitzer an den Start gehen.

"Wir hoffen, dass alle gesund bleiben", sagte BSD-Sportdirektor Thomas Schwab: "Die finale Nominierung ist am 11. Januar, und bis dahin stehen Dajana Eitberger, Chris Eißler und Robin Geueke/David Gamm in jedem Fall noch als Olympiaersatz zur Verfügung. Wir befinden uns leider noch mitten in der Pandemie, und das Risiko ist groß, dass sich noch jemand kurzfristig mit dem Coronavirus infiziert und ausfällt."