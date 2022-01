Vierschanzentournee Heute: 3. Springen in Innsbruck mit Eisenbichler, Geiger LIVE im TV, Stream, Ticker

Markus Eisenbichler hofft in Innsbruck auf ein Wunder © Imago

Karl Geiger und Markus Eisenbichler haben in Innsbruck riesige Erfolge gefeiert, aber zuletzt zweimal den Tourneesieg verspielt. Auch diesmal wird sich vieles auf der dritten der vier Schanzen entscheiden.

Geht noch was aus deutscher Sicht? Bei der Vierschanzentournee steht das 3. Springen in Innsbruck an. (Das dritte Springen der Vierschanzen-Tournee ab 13:30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)