Volleyball heute live: Dresdner SC - VC Wiesbaden im Free-TV auf SPORT1

Der Dresdner SC will den nächsten Sieg einfahren © Imago

2022 ist da, in der Volleyball-Bundesliga der Frauen fliegen die Bälle wieder: SPORT1 zeigt das Duell zwischen dem Dresdner SC und dem VC Wiesbaden live im Free-TV

Gleich die erste Partie des Jahres zeigt SPORT1 am Dienstag live. Ab 18.30 Uhr stehen sich der Dresdner SC und der VC Wiesbaden gegenüber. Als Favorit gehen die Dresdner in das Spiel - auch wenn es im ersten Duell der Saison eine klare Niederlage gesetzt hatte.

Der in der Tabelle deutlich besser platzierte SC musste sich beim Saisonauftakt erstaunlich deutlich mit 0:3 geschlagen geben. Es ist also eine Rechnung offen, wenn Dresden den Underdog aus Wiesbaden in der Margon Arena empfängt - der seit drei Spielen auf einen Sieg wartet.