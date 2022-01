Sieg gegen USA: Zverev und Struff wahren Halbfinalchance

Alexander Zverev (Hamburg) und Jan-Lennard Struff (Warstein) haben beim ATP Cup in Sydney die Halbfinalchance des deutschen Tennisteams gewahrt.

Der Weltranglistendritte Alexander Zverev (Hamburg) und Jan-Lennard Struff (Warstein) haben beim ATP Cup in Sydney mit einem Sieg gegen die USA die Halbfinalchance des deutschen Tennisteams gewahrt. Struff legte mit dem 7:6 (9:7), 4:6, 7:5 gegen John Isner die 1:0-Führung vor, die Zverev mit einem mühelosen 6:4, 6:4 gegen Taylor Fritz zum uneinholbaren 2:0 ausbaute. Das abschließende Doppel verloren Kevin Krawietz Coburg) und Tim Pütz (Frankfurt) gehen Isner und Fritz mit 0:6, 3:6.

"Für mein zweites Einzel des Jahres war es generell okay, sehr intensiv und mit harten Aufschlägen", sagte Zverev, der am Montag bereits den Briten Cameron Norrie besiegt hatte: "Das Wichtigste ist, dass Team Deutschland heute gewonnen hat." Gegen Großbritannien hatte es trotz Zverevs Sieg gegen Norrie eine 1:2-Niederlage gegeben.

Nur die vier Gruppenersten erreichen beim ATP Cup das Halbfinale. Sollte Kanada die letzte Partie am Dienstag gegen Großbritannien gewinnen, hätten alle vier Teams der Gruppe C eine Bilanz von 1:1. Deutschland trifft am Donnerstag auf Kanada mit den beiden Topspielern Denis Shapovalov und Felix Auger-Aliassime.