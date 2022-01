NHL: Leon Draisaitl und Edmonton Oilers verlieren erneut

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers stecken in der nordamerikanischen Profiliga NHL weiter in der Krise.

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers stecken in der NHL weiter in der Krise. Der deutsche Eishockey-Star kassierte mit seinem Team durch das 1:4 bei den New York Rangers bereits die vierte Niederlage in Folge, der beste Torjäger der Liga blieb dabei in rund 21 Minuten Spielzeit ohne Treffer.