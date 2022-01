WWE RAW: Brock Lesnar wieder mit Heyman - Lashley Gegner bei Royal Rumble

Sein langjähriger „Advokat“ ist wieder an seiner Seite, sein Herausforderer beim Royal Rumble steht fest: Zwei Tage nach dem Titelgewinn von Brock Lesnar hat WWE die nächsten großen Weichen für die „Road to WrestleMania“ gestellt.

Brock Lesnar und Paul Heyman wieder vereint

Lesnar kam damit zurück auf die Behauptung, immer mit Heyman unter einer Decke gesteckt zu haben - was Reigns schon damals an Heymans Loyalität zweifeln hatte lassen.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Bobby Lashley fordert Lesnar beim Royal Rumble

Owens, Rollins, Lashley und Big E holten am Ende der Show das eigentlich für Day 1 angesetzte Fatal Four Way Match nach - nun unter den Vorzeichen, dass der Sieger Lesnar beim Rumble am 30. Januar fordert würde.