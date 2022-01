Darts-WM: Gabriel Clemens schreibt in Weltrangliste deutsche Darts-Geschichte

Gabriel Clemens klettert trotz seines frühen Ausscheidens bei der Darts-WM 2022 in der Weltrangliste - und steht nun so hoch wie nie ein Deutscher zuvor.

Geht man rein nach den Zahlen, hat Gabriel Clemens Darts in Deutschland auf ein neues Level gehoben.

Trotz seines Ausscheidens in der dritten Runde der PDC-WM 2022 kletterte der „German Giant“ in der Weltrangliste um vier Plätze.

Nach Abschluss der Weltmeisterschaft wird Clemens in der PDC Order of Merit nun auf Rang 21 geführt. Eine historische Leistung, denn: Höher war zuvor noch kein Deutscher gerankt! (Darts: PDC Order of Merit - die aktuelle Weltrangliste)