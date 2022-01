Darts-WM 2022: Peter Wright nach 7:5-Sieg im Finale gegen Michael Smith Weltmeister

Wie im Rausch! So spektakulär holt Wright den WM-Titel

Peter Wright triumphiert bei der Darts-WM 2022. Der Schotte ringt Michael Smith in einem Krimi nieder und holt seinen zweiten Titel in drei Jahren.

Der Schotte setzte sich in einem packenden Finale der PDC-Weltmeisterschaft dank eines fulminanten Endspurts mit 7:5 in Sätzen gegen Michael Smith durch. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

„Snakebite“ hatte bereits 2020 das wichtigste Darts-Turnier der Welt gewonnen. Der 51-Jährige ist damit erst der sechste Spieler in der PDC-Geschichte, der sich mehr als einmal zum Weltmeister gekrönt hat. Neben der Sid Waddell Trophy darf er sich über eine Siegprämie in Höhe von 500.000 Pfund freuen.

Smith verpasste auch im zweiten Anlauf seinen ersten Triumph im Londoner Alexandra Palace und wartet damit weiter auf den ersten Major-Titel seiner Laufbahn. 2019 hatte der „Bully Boy“ das Finale gegen Michael van Gerwen verloren. (Darts: PDC Order of Merit - die aktuelle Weltrangliste)

Wright besser auf die Doppel

Smith weinte im Anschluss an die Übergabe der Trophäe an Wright bitterlich. Er hatte im Halbfinale Titelverteidiger Gerwyn Price und eine Runde davor Mitfavorit Jonny Clayton bezwungen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM)

Wright dachte sogar im Moment des größten Triumphs an seinen Gegner und lobte Smith für dessen herausragenden Leistungen während des Turniers.

„Ich bin unglaublich glücklich. Ich habe es geschafft“, hielt Wright sichtlich berührt fest: „Ich kann nicht erklären, was gerade passiert ist. Die Atmosphäre hat meinem Spiel geschadet. Wir waren beide nicht gut.“

Insbesondere in der Endphase herrschte Ruhe im sonst so lauten Ally Pally, weil die Fans gebannt den Krimi auf der Bühne verfolgten.

Smith checkt 167 Punkte

Beide Spieler zeigten in der Anfangsphase teils massive Probleme auf die Doppel, was sich in einem 82er-Average des Duos im ersten Satz niederschlug.