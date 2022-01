Darts-WM 2022: Michael Smith knackt im Finale 180er-Rekord von Gary Anderson

Bully Boy im Rausch! So zaubert sich Smith ins Finale

Michael Smith sorgt im Finale der Darts-WM 2022 für einen historischen Bestwert. Der Engländer setzt neue Maßstäbe in Sachen 180er.

Mit seiner 13. Aufnahme mit drei Treffern in der Triple-20 im dritten Leg des fünften Satzes warf der „Bully Boy“ die 72. im ganzen Turnier. Damit übertraf er Andersons bisherige Bestmarke von der WM 2017, als der Schotte 71 Mal das Maximum erzielt hatte.

Auch Wright schnappt Anderson Rekord weg

Smith wird diesen Rekord im weiteren Verlauf des Finals vermutlich noch deutlich in die Höhe schrauben. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Am Sonntag verlor Anderson bereits den Rekord der meisten 180er in einem Match an Peter Wright. Smiths Finalgegner warf im Halbfinale gegen seinen Landsmann 24 Höchstaufnahmen. Anderson hatte 2017 die Marke auf 22 gesetzt.