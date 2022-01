Transfermarkt: Verlässt Romelu Lukaku den FC Chelsea? Das ist dran

Mit seiner indirekten Kritik an Thomas Tuchel und seinen Aussagen, er sei aktuell nicht zufrieden bei Chelsea, schoss er sich bei den Blues ein wenig ins Abseits.

Nach SPORT1-Informationen ist an diesen Spekulationen jedoch nichts dran, Lukaku wird Chelsea im Winter definitiv nicht verlassen. Der Stürmer hatte am Montag ein Gespräch mit Tuchel, das gut verlief. Aktuell sieht es danach aus, als würde Lukaku im nächsten Spiel in Chelseas Kader zurückkehren.