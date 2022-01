DEL: Kölner Haie kassieren gegen Fischtown Pinguins Bremerhaven vierte Niederlage in Folge

Die Kölner Haie kassieren die vierte Niederlage in Folge. Gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven setzt es eine deutliche Pleite.

Der Negativlauf der Kölner Haie hält an. ( NEWS: Alles zur DEL )

Der achtmalige Meister kassierte am Montag gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 1:4 (0:0, 1:2, 0:2) seine vierte Niederlage in Folge in der PENNY Deutschen Eishockey Liga (DEL) und verliert die direkten Play-off-Ränge zunehmend aus den Augen. (ausgewählte Spiele der PENNY DEL LIVE im TV auf SPORT1)