Darts-WM 2022: SPORT1 beantwortet Fragen unter #FragJana oder #jazunine

Epischer Fight! Wright mit 180er-Rekord ins Finale

Unter #FragJana, #jazunine oder einfach #DartsWM könnt ihr jederzeit eure Fragen an SPORT1 stellen

Alles ist angerichtet für den großen Showdown bei der Darts-WM: Michael Smith vs. Peter Wright heißt es im Finale.

Natürlich ist SPORT1 auch dann wieder LIVE dabei! Schon seit 17 Uhr gibt es im Countdown im TV und LIVESTREAM Darts-Action satt - das große Finale dann wie gewohnt in kompletter Länge mit allen Emotionen LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und im LIVETICKER.

Unter den Hashtags #FragJana, #jazunine oder auch #DartsWM können alle Fans auch jederzeit ihre Fragen stellen - zur WM, den Spielern, Hintergründen oder Eigenarten.

Aber bei so vielen Fragen können natürlich nicht alle in unseren Sendungen beantwortet werden. Darum versuchen wir vor dem Finale hier noch einmal, so viele Antworten wie möglich zu liefern. Game on!

Ja. Zum WM-Finale im Januar 2016 gegen Adrian Lewis trat der Titelverteidiger noch mit einem Stern auf dem Shirt an - nach seinem WM-Titel folgte Nummer zwei.

Die „Profis“ und speziell die konzentrieren sich tatsächlich nur auf Darts, auch wenn Stars wie Rob Cross (Elektriker) oder Gabriel Clemens (gelernter Schlosser) vor nicht allzu langer Zeit noch „normale“ Jobs hatten. Der „German Giant“ beispielsweise ist seit 2019 Profi. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Das gilt aber lange nicht für alle WM-Teilnehmer. Deutschlands Shootingstar Fabian Schmutzler beispielsweise geht noch zur Schule, Jonny Clayton arbeitet nach wie vor als Stuckateur. Von den Preisgeldern im Darts leben können nur diejenigen, die dauerhaft der Top 30 der PDC Order of Merit, der Weltrangliste angehören.

Das Revers von Peter Wrights Trikot ist mit einer Schleife, die als Symbol der Solidarität mit HIV-Infizierten und AIDS-Kranken gilt, und einem Männchen bestehend aus vielen kleinen Figuren, das das Emblem der britischen Prostatakrebs-Initiative darstellt, bestickt. Der Schotte ist nicht der einige Darts-Profi, der eines der beiden Symbole trägt.

Die Spieler können auch die gesamte Pause über auf der Bühne bleiben und weiter werfen, um im Rhythmus zu bleiben. Sie können die Unterbrechung aber auch für eine Toilettenpause nutzen oder Backstage ein paar Pfeile werfen.

Die Pauselregelung hängt stets von der Distanz ab. In den Runden 1 und 2 (Best of 5 Sets) wird etwa nach dem ersten und dem zweiten Satz pausiert.

Im Halbfinale (Best of 11) gibt es zusätzlich nach den Sätzen 4, 5 und 7 Unterbrechungen. Das ist auch von vornherein so von der PDC festgelegt, die Spieler wissen Bescheid.

Wäre es theoretisch schon, gerade für „ungeübte“ Spieler. Bei der Präzision der WM-Teilnehmer halten sich derlei Fehler aber insgesamt gesehen so im Rahmen, dass es sinnvoller ist, auf Triple-20 und damit die maximale Ausbeute pro Pfeil zu zielen. Gleichzeitig bedeutet das aber nicht, dass das alle Stars immer so machen. So weicht Michael van Gerwen öfter und früher auf die Triple-19 aus, James Wade brachte es bei der WM 2022 fertig, bis ins Viertelfinale keine einzige 180 zu werfen.

Die Haare sind echt. Seine Ehefrau Joanne ist gelernte Frisörin und setzt ihren Gatten für jedes Match farbenfroh in Szene.

Von großen PDC-Turnieren ist kein Fall bekannt. Auszuschließen ist dies jedoch nicht, Bouncer prallen vom Board auch hin und wieder unglücklich zur Seite ab.

Der Caller des Finals wird zwar im Vorhinein festgelegt, der Öffentlichkeit jedoch nicht kommuniziert.

Diesen Rekord hat Peter Wright im Halbfinale gegen Gary Anderson aufgestellt. 24 Mal traf „Snakebite die 180.

Bei dieser WM gibt es nur einen Bonus, wenn ein Spieler ZWEI Neun-Darter im Turnier wirft. Dann gäbe es 50.000 Pfund für den Darts-Profi, je 25.000 gingen an einen Fan und einen wohltätigen Zweck. Mit William Borland, Darius Labanauskas und Gerwyn Price sind allerdings alle drei Spieler, die bei dieser WM schon einen 9-Darter geschafft haben, bereits raus. Heißt: Wright oder Smith müssten im Finale schon zweimal das perfekte Spiel schaffen, um sich den Bonus zu schnappen.

Der „Flying Scotsman“ zeigt mit dem typischen Karo-Muster auf seinem Ärmel seinen Stolz auf seine Heimat Schottland. Dort hat das Tartan-Webemuster eine lange Tradition.

Bei der WM wird das Board in der Regel nach jedem Match getauscht. Bei langen Partien kommt es auch hin und wieder vor, dass die Scheibe währenddessen ausgewechselt wird.

Bei der Aufstellung, wer wie oft 180, 140+ oder 100+ geworfen hat, zählt jeweils nur der jeweilige Bereich. Also bei 140+ die Scores zwischen 140 und 177 (zweithöchster Score mit 3 Pfeilen), bei 100+ alles zwischen 100 und 139.

Ja, diese Statistiken werden erhoben und im Match auch immer wieder eingeblendet. Auch im SPORT1-LIVETICKER (hier geht es zum Finale Smith gegen Wright) kann man die aktuellen Statistiken immer synchron verfolgen.

Da sich die PDC nicht vollständig auf Computer verlassen will und technische Fehler nie auszuschließen sind, wird nach wie vor pro Spieler ein Schreiber eingesetzt. Sollte es zu Unstimmigkeiten kommen, zählt auch immer nur was auf dem Zettel des Schreibers steht.

SPORT1-Moderatorin Jana Wosnitza verfolgt die Duelle ebenfalls am Bildschirm und bereitet dabei die Interviews nach den Spielen vor.

Das ist innerhalb der Darts-Community so üblich, auch weil der Kreis der Protagonisten wesentlich kleiner ist als in anderen Sportarten und man sich somit auch öfter begegnet.

Er war nicht qualifiziert. Der „Maximiser“ hatte zum Stichtag als 47. der Order of Merit keinen festen Startplatz bei der WM - dort sitzen nur die ersten 32 der Weltrangliste fest im Sattel. Ein WM-Ticket über einen der anderen Wege wie die Super League (Martin Schindler) oder die PDC Pro Tour Order of Merit (Florian Hempel) verpasste Hopp in diesem Jahr ebenfalls. (Darts: PDC Order of Merit - die aktuelle Weltrangliste)

Der Weg über Treffer in die Triple-20, Doppel-20 und einfache 20 leitet sich aus der gleichnamigen Spielvariante im E-Darts ab. Dort ist bei „Shanghai“ das Ziel, von einer Zahl je einen Pfeil in das Single-, Double- und Triple-Feld zu setzen.

Dabei handelt es sich um zwei Scheinwerfer, die die Scheibe von unten anstrahlen, damit es keine Schatten auf dem Board gibt.

Ja, der Versuch bei 50 Rest auf das Bullseye zu werfen, gilt als Doppelwurf.

Es gab schon Rempler und Schubser, aber keine Prügeleien auf der Bühne.

Verletzungen während Matches sind äußerst selten im Darts. Kleine Schrammen durch die Spitzen der Pfeile etwa kommen auch im Profi-Darts immer wieder vor. In diesem Fall gibt es eine Unterbrechung, um die Blutung durch ein Pflaster oder Ähnliches zu stoppen. In der Regel kann der Betroffene aber weiterspielen.

Verbreiteter sind Rückenverletzungen, Gary Anderson oder Michael van Gerwen beispielsweise hatten in der Vergangenheit schon mit Beschwerden zu kämpfen. Zumeist verzichten Spieler in solchen Fällen jedoch im Vorfeld auf ein Match, sollten die Schmerzen zu groß sein.

Wie bei der Triple-20 gibt es auch beim Checken bevorzugte Wege, weil sie den meisten Erfolg versprechen. Die Doppel-16 (bei 32 Rest) wird beispielsweise darum so oft gespielt, weil bei einem Fehlwurf in die Single-Zahl immer gleich das nächste Checkout möglich ist - Doppel-8, Doppel-4, Doppel-2 bis hinunter zur Doppel 1.

Bei der Doppel-20 müsste man deutlich früher umstellen, wenn man nur das Single-Feld trifft. Nach Doppel-10 und Doppel-5 blieben 5 Rest, bei der man wieder auf eine gerade Zahl kommen muss. Manche Spieler bevorzugen aber auch aus persönlicher Vorliebe Felder wie Doppel-18 oder Doppel-10.

In der Regel sind Caller und Schreiber selbst gute Dartsspieler. Zumeist wechseln sie vom Oche auf den Schiedsrichterposten, wenn sie sich darin hervortun - denn auch Profis müssen auf der Pro Tour noch Matches anderer Spieler schreiben.

Der Namenssponsor der Darts-WM ist ein Wettanbieter aus England. Gegründet von William Hill höchstpersönlich gibt es einen der größten Buchmacher des Vereinigten Königreichs schon seit 1934.

Ja. Das Preisgeld bei der Darts-WM bemisst sich nicht pro Runde und wird addiert, sondern es richtet sich danach, wie weit der Spieler gekommen ist. Wade kassiert als Halbfinalist 100.000 Pfund. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM)

Da die Höhe der Dartscheibe immer auf 1,73 Meter (Mitte des Boards) festgelegt ist, gibt es keinen Höhenunterschied, die Scheibe hängt immer gleich. So tragen Profis in der Turniervorbereitung auch zumeist die Schuhe, die sie auf der Bühne anziehen, um sich an das Gefühl zu gewöhnen.

Weil das gesamte Board benutzt werden soll. Bei 500 Punkten könnte man theoretisch stumpf nur auf die 20er-Felder werfen. Mit einer ungeraden Zahl MUSS zwangsläufig auch mindestens ein anderes Segment angeworfen werden.

Streng genommen gab es noch keinen Weltmeister mit Brille. Gary Anderson holte zwar 2015 und 2016 den Titel, trug damals aber noch keine Brille. Aktuell spielt der Schotte mit Sehhilfe - verpasste gegen Peter Wright aber das Finale.

Nein, die Bühne im Ally Pally ist willkürlich designt.

Nein. Die Weltmeisterschaft der PDC findet in ihrer jetzigen Form seit 1994 ununterbrochen statt.

Mit James Wade, Ron Meulenkamp, Danny Lauby Jr. und Ryan Meikle waren bei der WM 2022 vier Linkshänder am Start.

Der ehemalige Rugby-Spieler und Weltmeister von 2021 polarisiert seit Jahren durch sein extremes Auftreten, laute Jubelschreie und Gesten. Darum geriet er nicht nur mit Gegenspielern mehrfach aneinander, sondern ist auch bei vielen Fans nicht besonders beliebt - darum buhen sie öfter oder feuern demonstrativ seinen Gegner an.

