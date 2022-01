MLS: Steven Cherundol übernimmt Los Angeles FC

Steven Cherundolo, Vereinsikone von Hannover 96, übernimmt in seiner Heimat zur kommenden Saison den Los Angeles FC in der MLS.

Steven Cherundolo, Vereinsikone von Hannover 96, übernimmt in seiner US-amerikanischen Heimat zur kommenden Saison den Los Angeles FC in der Major League Soccer (MLS).

Der 42-Jährige, der von 1999 bis 2014 für 96 gespielt hatte und weitere dreieinhalb Jahre als Co- und Jugendtrainer beim heutigen Fußball-Zweitligisten tätig war, tritt in Los Angeles die Nachfolger des ehemaligen US-Nationaltrainers Bob Bradley an.