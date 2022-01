Biathlon: Weltcup in Oberhof auf drei Tage verkürzt - das ist der neue Zeitplan

Der Biathlon-Weltcup in Oberhof am kommenden Wochenende wird von vier auf drei Tage verkürzt. Grund ist die derzeit warme Witterung mit viel Regen.

