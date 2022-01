La Liga: Das ist der Stand bei Barcelonas Megatalent Yusuf Demir

Xavi setzt mehr auf „La Masia“ statt auf Demir

Denn Vereinslegende Xavi setzt stark auf spanische Spieler, bestenfalls aus der eigenen Jugendakademie. So standen beim 1:0-Sieg zum Jahresauftakt auf Mallorca sechs Talente aus „La Masia“ auf dem Platz. Trotz corona-bedingter Ausfälle im zweistelligen Bereich hatte Xavi keine Verwendung für Demir – ein klares Zeichen.

Demir befindet sich derzeit in Barcelona

Der vierfache Nationalspieler hält sich aktuell SPORT1 -Informationen zufolge - entgegen aller Spekulationen und Meldungen - dennoch weiter in Barcelona auf. Er hat die Corona-Tests absolviert und soll zeitnah zum Team dazustoßen und mittrainieren. Doch auf Dauer will Demir Fußball spielen, sein großes Talent auf den Platz bringen. (La Liga: Ergebnisse und Spielplan)

In Barcelona sind die Chancen dafür schwindend gering. Eine Rückkehr zu Rapid, wo sein Kontrakt noch 18 Monate läuft, ist zwar nicht auszuschließen. Wie SPORT1 vernommen hat, ist dies jedoch keine wirklich angestrebte Option. Dafür ist Demir auf dem Markt viel zu begehrt.

Denn die verzwickte Lage in Barcelona macht ihn wiederum für halb Europa interessant. So wird er mit Bundesligaklubs wie Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig oder Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht, auch Vereine aus anderen großen ausländischen Ligen haben ihn auf dem Zettel. Sie alle eint die Hoffnung auf ein mögliches Schnäppchen.