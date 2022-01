La Liga: Luuk de Jong wird für den FC Barcelona zum Matchwinner bei RCD Mallorca

Der eigentlich bereits aussortierte Niederländer, der in dieser Saison zuvor nur drei Mal in der Startelf gestanden hatte und den Barca eigentlich in diesem Januar zwingend von der Gehaltsliste bekommen will, profitierte dabei von den 17 (!) Ausfällen bei den Katalanen und avancierte mit seinem Treffer in der 44. Minute zum Matchwinner.