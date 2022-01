Premier League: Cristiano Ronaldo gegen Wolverhampton Kapitän - Rangnick erklärt Entscheidung

Cristiano Ronaldo führt Manchester United am Montagabend in der Premier League gegen die Wolverhampton Wanderers ( JETZT im LIVETICKER ) als Kapitän aufs Feld.

Es ist erst das zweite Mal in seiner Karriere, dass der Portugiese bei den Red Devils die Binde am Arm trägt. Seine Premiere als Kapitän feierte Ronaldo am 19. März 2008 – also vor fast 14 Jahren! Damals setzte sich Manchester mit 2:0 gegen die Bolton Wanderers durch. (DATEN: Tabelle der Premier League)