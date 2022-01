Tischtennis: Einsatz von Timo Boll für Borussia Düsseldorf im Pokal fraglich

Auch nach überstandener Corona-Infektion ist der Einsatz von Timo Boll für Borussia Düsseldorf beim DDTB-Pokal in Neu-Ulm am Samstag weiter ungewiss.

Trotz Genesung von einer Corona-Infektion ist der Einsatz des WM-Dritten Timo Boll bei der Endrunde des deutschen Tischtennis-Pokals am Samstag in Neu-Ulm für Cupverteidiger Borussia Düsseldorf gefährdet. „Timo kämpft noch mit den Folgen seiner Verletzung bei der WM in der Bauchmuskulatur. Hinter ihm steht mehr als ein Fragezeichen“, sagte Düsseldorfs Manager Andreas Preuß dem SID.