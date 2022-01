FC Bayern: Joshua Kimmich zurück - Sané, Upamecano, Hernández und Nianzou fehlen

Bayern in Not! Corona-Chaos wirft neue Fragen auf

Mit Rückkehrer Joshua Kimmich startet der FC Bayern in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Neue Coronafälle aber überschatten alles.

Wie der Fußball-Rekordmeister am Montagnachmittag mitteilte, sind auch Weltmeister Lucas Hernández und dessen französischer Landsmann Tanguy Nianzou positiv getestet worden.

Hernández und Nianzou geht es Vereinsangaben zufolge gut. Sie befinden sich in häuslicher Isolation, Hernández verbringt diese auf den Malediven.

Damit rückte beim Auftakt in die Vorbereitung auf die Rückrunde das Comeback von Nationalspieler Joshua Kimmich nach 47 Tagen Corona-Pause erheblich in den Hintergrund: Kapitän Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Omar Richards und Co-Trainer Dino Toppmöller waren am Neujahrstag positiv getestet worden.