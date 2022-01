Anzeige

League of Legends: Welche Liga startet wann? LoL: Welche Liga startet wann?

Im Januar startet League of Legends in die neue Season. Doch welche Liga startet wann? © Riot Games / lolesports

Florian Merz

Im Januar geht es in League of Legends in die mittlerweile zwölfte Season und rund um den Globus starten die Spring Splits. Wir verraten euch, welche Liga wann beginnt.

Bereits im vergangenen Jahr bekamen die Spieler:innen von League of Legends einen Vorgeschmack auf das geboten, was uns mit dem Spring Split ins Haus steht: Neue Drachen, endlich Akshan und Vex im Pro Play und vieles mehr. Doch starten nicht alle Ligen und Wettbewerbe zeitgleich. Entsprechend folgend unsere Roadmap für League of Legends‘ Spring Split 2022.

10. Januar – China und koreanische Nachwuchsstars

Den Auftakt macht am 10. Januar die größte Liga der Welt, die chinesische LPL. Das Land des amtierenden Weltmeisters geht entsprechend euphorisch in die neue Season und es wird spannend zu sehen sein, ob es EDG auch 2022 gelingt, da weiterzumachen, wo das Team im vergangenen Jahr in Reykjavik aufgehört hat. Zeitgleich startet die koreanische Challenger Series in die neue Season. Die besten Nachwuchstalente der großen LCK-Teams kämpfen um Ruhm, Ehre und möglicherweise einen Platz im Main-Roster.

LPL

LCK Challenger-Serie

NLC

11. Januar – Europa de luxe!

Einen Tag später geht es primär in Europa hoch her. Zwar hat die LEC noch etwas Pause, dafür dürfen sich aber besonders deutsche Zuschauer:innen auf den Start der neuen Strauss Prime League freuen. Unter anderem wird hier erstmals die neu von Maximilian „HandofBlood“ Knabe gegründete eSports-Organisation Eintracht Spandau an den Start gehen und unter der Leitung von Coach Christoph „nRated“ Seitz um die Meisterschaft spielen.

Ultraliga Season 7

PRM 1st Division

LVP SL 2nd Division

12. Januar – Korea zieht nach

Nachdem der Nachwuchs bereits am 10. Januar in die neue Season gestartet ist, geht es für Faker, ShowMaker und Co. am 12. Januar zur Sache. Gerade für DAMWON KIA Fans wird es interessant zu sehen sein, wie das neu aufgestellte Line-up funktionieren wird. Auch Superstar Lee „Faker“ Sang-hyeok wird mit neuen Mitspielern an den Start gehen.

LCK

LFL

14. Januar – EU > NA oder doch NA > EU?

Die letzten beiden großen Ligen gehen am 14. Januar in die neue Season. Nach dem Abgang von Schalke 04 tritt nun erstmals Team BDS in der LEC in Erscheinung, das unter der Leitung von Fabian „GrabbZ“ Lohmann gegen G2 Esports, Fnatic und Co. zum Schlag ausholen. In der LCS hingegen dürfte Team Liquid mit HansSama, Bwipo und vor allem Bjergsen in den Mittelpunkt des Geschehens rücken.