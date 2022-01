Vierschanzentournee: Geiger und Eisenbichler verpassen bei Qualifikation in Innsbruck Top-Resultat

Karl Geiger hatte auch bei der Qualifikation in Innsbruck kein Glück © Imago

Die deutschen Skispringer verpassen in Innsbruck bei der Qualifikation zum dritten Springen der Vierschanzentournee eine Top-Platzierung. Der Tour-Führende glänzt derweil erneut.

Ob er vor der dritten Station der Vierschanzentournee am Dienstag (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) auf den Wetterbericht schaue?

„Wofür denn? Ich kann es eh nicht ändern. Soll ich dann eine SMS an Petrus schreiben und sagen: ‚Du Spezi, kannst du ein bisschen mehr Sonnenschein machen?‘ Das geht leider nicht“, sagte Eisenbichler nach Platz acht in der Qualifikation und lachte.

Die nötige Lockerheit für ein Skisprung-Wunder in Innsbruck besitzt der Vierte der Gesamtwertung. Im idyllischen Teamhotel hoch über der Stadt hatten er und Karl Geiger Kraft für den Tournee-Endspurt getankt - und sich vielleicht an ihre großen Erfolge auf der Schanze am Bergisel erinnert.