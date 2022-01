BVB: Abwehrsorgen und Tauziehen um Erling Haaland überschatten Trainingsauftakt

Borussia Dortmund startet die Rückrundenvorbereitung in der Fußball-Bundesliga mit Personalsorgen in der Abwehr. Auch die Zukunft von Stürmer Erling Haaland ist ein schwieriges Thema.

Borussia Dortmund hat die Rückrundenvorbereitung in der Fußball-Bundesliga mit Personalsorgen in der Abwehr aufgenommen. Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou sitzt in Dubai in Corona-Quarantäne, sein Teamkollege Manuel Akanji wird Informationen der Ruhr Nachrichten zufolge bei Eintracht Frankfurt am Samstag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) ebenfalls ausfallen.