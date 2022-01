Rocket League: Eine Legende hört auf: Kronovi out.

Eine Legende hört auf: Cameron „Kronovi“ Bills gab gestern via Twitter bekannt als professioneller Rocket-League-Spieler zurückzutreten und seine eSports-Karriere damit offiziell zu beenden.

Weltmeister 2015. Legende für immer.

Nach dem WM-Titel hatte der Amerikaner noch einige erfolgreiche Jahre bei G2 Esports, bei denen er von 2016 bis 2019 unter Vertrag stand und unter anderem den ELEAGUE Cup 2017 und den Titel in der nordamerikanische RLCS Division Season 5 gewinnen konnte. Danach wechselte Kronovi zu Rogue und begab sich damit auf die Zielgerade seiner beeindruckenden Karriere. Zuletzt stand er für Continuum unter Vertrag, dessen Roster Mitte 2021 von den Pioneers übernommen wurde.

Ganz verloren geht Kronovi der Rocket-League-Community trotz Rücktritt aber nicht. Wie viele Ex-eSports-Profis will sich der 24-Jährige ab sofort noch mehr aufs Streamen konzentrieren. Außerdem möchte er seine Erfahrung nach wie vor in Form von Tutorials an die kommende beziehungsweise bestehende Autoball-Generation weitergeben. Auch Casting oder Coaching sollen valide Optionen für den Amerikaner sein.