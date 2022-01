DEL: Ice-Tigers-Coach Tom Rowe prangert Hang zu Schwalben an

Tom Rowe hat für die seiner Meinung nach vielen Schwalben in der DEL deutliche Worte gefunden © Imago

Der Cheftrainer der Nürnberg Ice Tigers hat mit zum Teil drastischen Worten den Hang zu Schwalben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) angeprangert.

„Es ist absolut peinlich, wie leicht in dieser Liga gefallen wird. Wir müssen diese Scheiße bereinigen. Es ruiniert das ganze Spiel. Es treibt mich in den Wahnsinn“, sagte Tom Rowe (65) nach dem 3:6 seiner Mannschaft am Sonntag gegen die Schwenninger Wild Wings.