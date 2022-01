Darts-WM: Darum geht es für Michael Smith und Peter Wright im Finale der Darts-WM

Darts-WM: Smith und Wright winken stolze Summe bei Final-Sieg

Bereits vor dem Finale ist klar: Sowohl Michael Smith als auch Peter Wright werden London mit einem ordentlichen Plus in der Brieftasche verlassen. Mindestens 200.000 Pfund werden beide mit nach Hause nehmen, dem Gewinner winken sogar stolze 500.000 Pfund.

Das wird sich auch auf die Platzierungen der beiden in der Order of Merit, der offiziellen PDC-Weltrangliste, auswirken. Die basiert nämlich auf den Preisgeldern, die die Spieler in einer Auswahl von PDC-Turnieren in den vergangenen zwei Jahren erspielt haben. (Darts: PDC Order of Merit - die aktuelle Weltrangliste)