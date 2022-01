Rallye Dakar: Loeb gewinnt zweite Etappe und verkürzt Rückstand auf Al-Attiyah

Der Franzose gewann am Montag nach 338 km von Ha‘il nach Qaisumah, dabei verwies er seinen Rivalen Nasser Al-Attiyah (Katar/Toyota) um 3:28 Minuten auf Rang zwei. In der Gesamtwertung hat Al-Attiyah, der den Prolog und die erste Etappe für sich entschieden hatte, allerdings noch 9:16 Minuten Vorsprung.

Die prestigeträchtige Rundfahrt findet in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge in Saudi-Arabien statt. Bis zum 14. Januar sind insgesamt mehr als 8000 Kilometer zu absolvieren.

Peterhansel liegt schon weit zurück

Loeb ist in der Rallye-WM WRC mit neun Titeln Rekordweltmeister, in diesem Jahr nimmt er nun zum fünften Mal an der Dakar teil. Loeb steuert dabei ein Auto des britischen Herstellers Prodrive. Der Sieg am Montag war sein insgesamt 15. Etappenerfolg, bestes Gesamtresultat war Rang zwei im Jahr 2017.