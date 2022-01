Battlefield 2042: Season 1 wird zur Stunde der Wahrheit

Battlefield ist in aller Munde. Allerdings nicht gerade mit positiven Berichten. Jetzt gibt es Infos zur ersten Season. Auf die wird noch eine Weile gewartet werden müssen.

Die Ankündigung von Entwickler DICE in den Weihnachtsurlaub zu gehen und erst im kommenden Jahr wieder an Battlefield 2042 zu arbeiten, sorgte für viel Unmut unter Fans des Shooters. Zwar ist nach der sogenannten Crunchtime vor dem Release eine Pause angebracht – dennoch monierten etliche Foren, dass das Spiel einfach nicht fertig genug sei, um sich einen „Winterschlaf“ zu gönnen.

Derzeit wird BF 2042 sogar von BF 5, also dem Vorgänger, in Sachen Spielerzahlen übertroffen. Zumindest auf PC, denn auf der Plattform Steam sind diese Zahlen ersichtlich. Der Grund für den Wirbel um BF 2042 ist schnell erklärt: Das Spiel wirkte zu Release so, als hätte es noch gut ein Jahr Entwicklung mehr vertragen. Dann lässt sich die Spielerschaft auch nicht mit Weihnachtsgrüßen abspeisen.