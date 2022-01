Diese LoL-Champions brauchen ein Rework

Riot Games sorgt mit neuen Skins und verändertem Aussehen stetig für frischen Wind in League of Legends. Doch einige Champions würden auch dringend neue Skills benötigen.

Entwickler Riot geht mit League of Legends im Januar 2022 schon in die 12. Season. Im Laufe der Zeit wurde vor allem durch Anpassungen der Meta dafür gesorgt, dass Champions mal besser und mal schlechter performen.

Auch Skins sorgen für Abwechslung in der Kluft der Beschwörer. Doch einige Champions sind nicht mehr zeitgemäß, zumindest, was ihre Fähigkeiten angeht. Hier ist die Top-Auswahl an LoL-Charakteren, denen eine Überarbeitung sehr zugutekommen würde.