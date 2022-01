Transfermarkt: Ehemaliger SC Freiburg Profi Chang-Hoon Kwon wechselt zu Militärklub

Sensationeller CL-Platz: So lief das Jahr des SC Freiburg

Als Chang-Hoon Kwon den SC Freiburg im vergangenen Sommer verließ, geschah das nämlich keineswegs aus freien Stücken. Der Südkoreaner musste seinen Militärdienst absolvieren, der in seiner Heimat für jeden Mann verpflichtend ist.

Um diesen Dienst mit seiner Karriere als Profifußballer zu verbinden, musste Kwon allerdings einen Umweg gehen und vor seinem Wechsel ein halbes Jahr in einer koreanischen Profiliga spielen. Und so kam es, dass der 27-Jährige den Regularien folgend zunächst für ein halbes Jahr in der K-League-1 bei den Suwon Bluewings auf Torejagd ging, ehe er nun für die Zeit seines Militärdienstes bei Gimecheon Sangmu unterkommt.