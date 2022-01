RB Leipzig: Silva und Nkunku in Quarantäne - Trio mit unklaren Befunden

Wie der Bundesligist am Montag bekannt gab, befinden sich die Offensivspieler Andre Silva und Christopher Nkunku in ihrer Heimat in häuslicher Quarantäne. Sie wurden während ihres Weihnachtsurlaubs in Portugal beziehungsweise Frankreich positiv getestet. Beide sollen im Laufe der Woche nach Leipzig zurückkehren.