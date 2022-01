FC Bayern München: Oliver Batista Meier vor Absprung zu Dynamo Dresden

Oliver Batista Meier vom FC Bayern steht kurz vor einem Wechsel in die 2. Bundesliga zu Dynamo Dresden.

Der 20 Jahre alte Rechtsaußen kommt für die zweite Mannschaft des FC Bayern in dieser Saison auf insgesamt 20 Torbeteiligungen in 24 Regionalliga-Spielen.

Profi-Debüt unter Flick

Batista Meier, der seit seinem 15. Lebensjahr beim FC Bayern spielt, kommt für die Profis bisher auf einen Kurzeinsatz. Unter dem damaligen Trainer Hansi Flick kam Meier am 29. Spieltag der Saison 2019/20 beim 5:0 Heimerfolg gegen Fortuna Düsseldorf zu seinem Bundesligadebüt.

Im Anschluss folgte eine einjährige Leihe in die Niederlande zum SC Heerenveen, wo Meier Spielpraxis sammeln sollte. In 15 Spielen für die Friesländer kam der Rechtsfuß auf drei Torbeteiligungen in der Eredivisie.