Joshua Kimmich: Trainings-Comeback nach Corona-Infektion beim FC Bayern

Am Montag nimmt der deutsche Rekordmeister die Vorbereitung auf den Rückrundenstart wieder auf - und dann wird auch der deutsche Nationalspieler wieder mit den Kollegen auf dem Platz stehen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Der 3. Januar markiert damit das Ende einer turbulenten Zwangspause, die sich ganze 47-Tage dahinzog. Zuletzt trainierte er im November noch einmal mit dem Team, ehe er zum zweiten Mal hintereinander in Quarantäne musste.

Was folgte war eine Corona-Infektion, die erst überstanden werden musste - und dann auch noch Folgen hatte: Infiltrationen in der Lunge machten ein Comeback vor der Winterpause unmöglich. Begleitet wurde die Auszeit für den extrem erfolgshungrigen Schlüsselspieler dabei lange von Diskussionen rund um seinen Impfstatus. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Kimmich legt Frühstart hin - Bayern-Stars werden durchgetestet

Mittlerweile hat er öffentlich erklärt, dass sich impfen lassen wolle, sobald dies möglich sei - die Konzentration dürfte damit wohl wieder ganz auf dem Sportlichen liegen. Wie die Bild -Zeitung berichtete, war Kimmich schon am Sonntag für mehrere Stunden im Leistungszentrum der Münchner vor Ort - ebenso wie Stürmerstar Robert Lewandowski.

Alle andere Profis fuhren am Montag erstmals vor - zum Drive-In-Test. Dabei wurden die Spieler nach der Einfahrt in die Tiefgarage getestet und anschließend umgehend wieder nach Hause geschickt. Sollten die Ergebnisse der PCR-Tests wie erhofft negativ ausfallen, wird Kimmich am Nachmittag sein Trainingscomeback geben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)