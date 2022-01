WM 2022: Vetter graut es vor nächstem Rutsch-Belag

Seit den Olympischen Spielen in Tokio, wo Vetter als Topfavorit nur auf Platz neun gelandet war, setzt sich der Ex-Weltmeister beim Weltverband World Athletics für genormte Anlaufbeläge ein. Eine schnelle Lösung ist allerdings nicht in Sicht. "Wir sind dran, damit das gleiche Problem nicht noch mal auftaucht. Auch der Weltverband bemüht sich darum, Lösungen für die internationalen Höhepunkte zu finden", sagte Vetter: "Und hoffentlich ab 2024 dann auch gewisse Standardisierungen zu erzielen."

Vetter war auf dem neuartigen Belag in Tokio beim für seine Technik so wichtigen Stemmschritt ausgerutscht, im Finale kam er lediglich auf 82,52 m. Vor Olympia hatte der deutsche Rekordhalter in Serie über 90 m geworfen. Andere Medaillenkandidaten waren wegen ähnlicher Probleme bereits in der Qualifikation ausgeschieden.