NBA: Schröder verhilft Boston zum Sieg

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat die Boston Celtics bei seiner Rückkehr in die Mannschaft zu einem Sieg nach Verlängerung gegen Orlando Magic mit Franz Wagner geführt. Beim 116:111 erzielte er acht von 16 Punkten der Gastgeber in der Overtime, insgesamt kam er in seinem ersten Spiel seit dem 22. Dezember auf 21 Punkte und sieben Assists. Überragender Spieler war zuvor Jaylen Brown gewesen: Mit 47 seiner insgesamt 50 Punkte hatte er Boston in die Verlängerung gerettet.