Gegenspieler erinnert sich: Franck Ribéry ging mir auf den Sack

Franck Ribéry verzückte die eigenen Fans - auch, indem er seine Gegenspieler zur Weißglut brachte. José Holebas erinnert sich an bittere Momente zurück.

So zum Beispiel auch José Holebas, der einst bei Bayerns Lokalrivale TSV 1860 München spielte.

Holebas erlebt bitteren Moment gegen Ribéry und Co.

An einer der schlimmsten Niederlagen in Holebas‘ Laufbahn hatte Ribéry großen Anteil: „Wir haben mit 1860 gegen die Bayern 0:1 nach Verlängerung verloren. Eigentlich waren die 120 Minuten schon vorbei, im Elfmeterschießen hätten wir die Sensation packen können“, erinnerte sich Holebas an die Partie von 2008 zurück.