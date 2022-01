Darts-WM, Finale heute: Michael Smith vs. Peter Wright - LIVE im TV, Stream & Ticker bei SPORT1

Der Engländer Michael Smith und Peter Wright aus Schottland bestreiten am Montagabend (ab 21 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 , im LIVESTREAM und im LIVETICKER , Countdown bereits ab 17 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 ) das mit Spannung erwartete Finale der Darts-WM in London.

Darts-Finale: Bully Boy eliminiert Wade

In dem vor allem in der Schlussphase einem Mega-Thriller gleichenden Duell lag The Flying Scotsman bereits mit 0:3 hinten, ehe er seinen Landsmann Wright doch noch mal in Bedrängnis brachte und zwischenzeitlich auf 2:3 und 4:5 herankam.