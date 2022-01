Neuer Eklat in der NFL: Brown joggt oben ohne vom Feld

Florham Park (SID) - Skandal-Profi Antonio Brown hat in der National Football League (NFL) für den nächsten Eklat gesorgt. Während des Spiels seiner Tampa Bay Buccaneers bei den New York Jets zog der Wide-Receiver-Star am Sonntag ohne erkennbaren Grund sein Trikot, sein Shirt und die Handschuhe aus, warf alles ins Publikum und joggte in die Kabine. Vorher hüpfte er oben ohne durch die Endzone. Das Trainerteam der Bucs von Quarterback-Superstar Tom Brady schaute entgeistert hinterher.