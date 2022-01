Premier League: Fan-Revolution! Stehplätze bei Chelsea - Liverpool

In der "Safe Standing Area" standen die Fans des FC Chelsea an der Stamford Bridge während der Partie gegen Liverpool © Imago

Denn mit dem Heimspiel der Blues am Sonntag begann in den obersten zwei englischen Ligen eine Probezeit für sichere Stehplätze . Die Testphase bedeutet das Ende eines über 25 Jahre währenden Verbots.

Denn wegen der Hillsborough-Katastrophe in Sheffield im April 1989 , die 97 Tote und 766 Verletzte zur Folge hatte, wurden Stehplätze in der Premier League und der Championship Mitte der 90er Jahre verbannt.

Stehplatz-Testphase in der Premier League

Doch nach einer Genehmigung der Sports Grounds Safety Authority gibt es an der Stamford Bridge in Ligaspielen im Unterrang der Matthew-Harding-Tribüne sowie im Ober- und Unterrang des Shed End sichere Stehplätze. (DATEN: Tabelle der Premier League)

Auch vier andere Vereine – Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur und Cardiff City – nehmen in den kommenden Wochen an dem Pilotprojekt zum sicheren Stehen („safe standing“) teil. „Ein bedeutendes Ereignis in der Ära der Premier League“, schrieb die Sportsmail dazu.