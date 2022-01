NFL: Antonio Brown -Tampa-Bay-Buccaneers-Star gegen Jets mit nächsten Eklat

Ein Vorfall reiht sich an den nächsten - und wann ist das Maß voll? (KOMMENTAR: NFL macht sich nur noch lächerlich)

Skandal-Profi Antonio Brown hat in der NFL für den nächsten Eklat gesorgt und damit möglicherweise gar selbst seine Karriere zu einem jähen Ende gebracht. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Während des 28:24-Siegs seiner Tampa Bay Buccaneers bei den New York Jets zog der Wide Receiver am Sonntag im dritten Viertel zunächst ohne erkennbaren Grund sein Trikot, sein Shirt und die Handschuhe aus, warf alles ins Publikum und joggte in die Kabine.