Premier League: FC Chelsea - FC Liverpool 2:2 - Kovacic mit Traumtor

Der FC Liverpool und die Blues müssen am Ende mit einer Punkteteilung leben. Die Reds gehen früh in Führung - kurz vor der Halbzeit meldet sich Chelsea aber eindrucksvoll zurück.

Diese Punkteteilung hilft keinem von beiden so wirklich weiter im Titelkampf - ein Spektakel war es trotzdem!

Der FC Liverpool und der FC Chelsea haben sich in einem furiosen Duell mit 2:2 (2:2) getrennt und Tabellenführer Manchester City somit weiter aus den Augen verloren. (das Spiel zum Nachlesen im Liveticker)

Hummels begeistert von Liverpool versus Chelsea

Nichtdestotrotz war Mats Hummels von der intensiven Partie begeistert. „Eines der besten Spiele, das ich seit langem gesehen habe. Weltklasse auf so vielen Ebenen“, twitterte der Starspieler von Borussia Dortmund .

Auf der anderen Seite konnte Klopp aufgrund einer Corona-Infektion nicht an der Seitenlinie stehen und wurde durch seinen Assistenten Pepijn Lijnders ersetzt.

Mané mit üblem Ellbogen-Einsatz - aber nur Gelb

Beide Mannschaften ließen von Beginn an keinen Zweifel an der Bedeutsamkeit der Partie aufkommen - auch physisch.

Die Verwarnung war seit Beginn der Saison 2006/‘07 die früheste in einem Premier-League-Spiel überhaupt - auch ein früher Platzverweis wäre vertretbar gewesen.

Mané und Salah treffen für Liverpool

Ausgerechnet Mané war es, der die Reds kurz darauf in Führung brachte.

Kovacic-Traumtor bringt Chelsea zurück

Nach der turbulenten Anfangsphase flachte die Partie zusehends ab. Kurz vor der Halbzeit brachte Mateo Kovacic die Blues jedoch zurück in die Partie – mit einem echten Traumtor!

Nach einer Faustabwehr von Kelleher fasste sich der Routinier ein Herz, zog aus rund 20 Metern volley ab und setzte den Ball an den Innenposten, von wo der Ball im Winkel einschlug (42.).

Kelleher-Parade rettet Liverpool

Die zweite Hälfte knüpfte nahtlos an die intensive Schlussphase der ersten Halbzeit an. Nur Schlussmann Kelleher war es zu verdanken, dass Pulisic in der 62. Minute nicht die Führung für die Blues markierte.