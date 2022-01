1. FC Köln: Rafael Czichos wechselt in die USA

1. FC Köln muss kurz vor Beginn der Rückrunde einen personellen Rückschlag verkraften. Abwehrchef Rafael Czichos wechselt in die Staaten.

Abwehrchef Rafael Czichos wechselt mit sofortiger Wirkung in die USA zu Chicago Fire. Dies bestätigte der FC am Sonntag. Czichos' Vertrag in Köln wäre zum Saisonende ausgelaufen.