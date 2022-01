Darts-WM: Sensation Callan Rydz! Peter Wright schwärmt - und sieht ihn in der Premier League

Wright glücklich nach Schlagabtausch mit Rydz

So wird „The Riot“ ein stärkerer Spieler

Rydz in die Premier League: „Er verdient einen Platz“

„Ich würde ihn gerne dort sehen“, machte sich der Premier-League-Finalist von 2017 für seinen Gegner stark und lobte: „Er ist ein großartiger Junge. Er verdient einen Platz in der Premier League, so wie er hier gespielt hat. Er hat mich hier bis zum Äußersten gefordert. Also warum nicht? Wir spielen die Finals in Newcastle - und er könnte dabei sein.“