Augsburg vor Millionen-Transfer von Pepi

Fußball-Bundesligist FC Augsburg steht vor einem überraschenden Millionen-Transfer. Wie mehrere Medien in den USA berichten, haben sich die Schwaben mit Stürmer Ricardo Pepi (18) vom US-Profiklub FC Dallas auf einen Vertrag bis Saisonende 2026 plus Option verständigt. Der 18 Jahre alte US-Nationalspieler soll noch am Sonntag den Medizincheck in Augsburg absolvieren.