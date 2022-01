La Liga: FC Getafe - Real Madrid 1:0 - Toni Kroos & Co. patzen im Titelrennen

Dennoch gelang es den Königlichen nicht, die spielerische Dominanz in Tore umzuwandeln – stattdessen patzten Toni Kroos & Co. und mussten gegen den klaren Underdog aus Getafe eine bittere 0:1 (0:1)-Niederlage hinnehmen. (Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker)

Auswärtssieg-Serie von Madrid reißt

Nach zuletzt fünf Liga-Auswärtssiegen in Folge musste das Team von Carlo Ancelotti nun wieder einmal eine Niederlage hinnehmen – erst die zweite in der bisherigen Saison. (La Liga: Alle News)

Nachdem Toni Kroos Sandro vor dem eigenen Tor stoppte, landete der Ball bei Eder Militao, der die Kugel als letzter Mann an Enes Ünal verlor.

Der 24 Jahre alte Türke ließ sich nicht lange bitten und brachte den Außenseiter aus rund 12 Metern souverän in Führung (9.)

Militao macht dicken Patzer wieder wett

In der zweiten Hälfte kämpfte Real gegen den Rückstand an, Getafe verteidigte jedoch konsequent und ließ so gut wie keine Chancen für die Königlichen zu.